Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa maanta kulan siyaasadeed iyo mid talo-wadaag ah la qaadanaya isimada dhaqanka ee gobollada Sanaag iyo Haylaan, kuwaas oo shalay soo gaaray magaalada Boosaaso.
Kulanka ayaa yimid kadib markii uu dib u dhacay safar uu Madaxweyne Deni ku tegi lahaa magaalooyinka Dhahar iyo Badhan. Waxaa lagu gorfeeyn doonaa arrimo la xiriira saamaynta siyaasadeed ee gobolladaas, gaar ahaan mowqifka Puntland ee ka dhanka ah maamulka cusub ee Waqooyi Bari Soomaaliya oo dhawaan looga dhawaaqay Laascaanood.
Isimada ayaa kulanka uga qeyb galaya si ay u dhageystaan aragtida Madaxweynaha, isla markaana ay talo uga dhiibtaan xaaladda siyaasadeed ee ka taagan waqooyiga dalka.