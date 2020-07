Madaxweyne Axmed Madoobe oo hal arrin uga digay Madaxda Dowladda

Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka hadlay Arrimaha doorshooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan sanadka soo socda ee 2021, isagoo fariina u diray dowladda.

Axmed Madoobe ayaa waxaa uu sheegay in horay loogu dhiiran wayay isla markana Tariikhda dalka burburkii kadib uu caan ku yahay Dalka Soomaaliya in afartii sanaba mar Doorasho la aado qofkii soo baxana la garab istaago.

Madaxda Federaalka ayuu Axmed Madoobe uga digay inay sameeystaan muddo kororsi, isla markaana waxaa uu sheegay in arrintaas marnaba aan laga aqbali doonin Madaxda.

Arimaha mudo kororsiga ee ay riixayaan gudiga Doorashooyinka ayuu Madaxweynahu sheegay in horay loogu dhiiran wayay isla markana Tariikhda dalka burburkii kadib uu caan ku yahay in afartii sanaba mar Doorasho la aado qofkii soo baxana la garab istaago waxaa uu intaas ku daray Madaxweynahu in wixii ay qaban waayeen gudiga Doorashooyinka Sadexdii sano ee lasoo dhaafay ay hada u raadinayaan wakhti dheeraad ah taas oo aan mara suuragal noqon Karin in mudo kororsi loogu qiil dayo.

Isaga oo sii hadlaayay ayuu tilmaamay in Doorashada loo baahan inay waqtigeeda ku dhacdo, wuxuuna hadalkiisa kusoo aadayaa, iyadoo Guddiga Doorashooyinka ay sheegeen in xiligaan aysan qaban karin Doorasho waqtigeeda ku dhacda ayan u baahan yihiin 13-bilood oo dheeraad ah.

Ugu dambeyn Axmed Madoobe ayaa waxaa uu sheegay in Jubbaland ay diyaar u tahay in xal laga gaaro isla markana gogol walba oo arintan lagu xalinayo ay diyaar u yihiin Shacabka iyo Xukuumada Jubbaland.