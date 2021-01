Madaxda Maamul Goboleedyada oo shir xasaasi ah yeeshay

Waxaaa shir dhanka Online -ka ee Zoomka wada yeeshay Madaxda Dowlad Goboleedyada, waxaana shirkaasi looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aaddan marxaladda Siyaasadeed ee dalka.

Shirka waxaa ka qayb galay 5-ta Madaxweyne Dowlad Goboleed, waxaana uu ka dambeeyay kaddib markii Wakiilada Beesha Caalamka ay si gaar gaar ah tan iyo shalay ay u lahaayeen shirar dhanka Online ee Zoomka ah oo ay la yeesheen Madaxda Dowlad Goboleedyada, waxaana diiradda lagu saaray shirar kaasi is mari waaga ka taagan doorashooyinka iyo sida xal looga gaari karo.

Waxaa la sheegay in Madaxda dowlad Goboleedyada ay ka wada arrinsadeen sidii la isugu soo dhaweyn lahaa, loona xalin lahaa tabashooyinka taagan, iyadoo maamulada Jubbland iyo Puntland horay si weyn laga soo horjeesteen qaabka dowladdu wajahday doorashooyinka, waxaana xoogga lagu saaray shirka in la xaliyo caqabadaha taagan ee u baahan in wax laga qabto, kuwaasi ku hor gudban habsami u socodka doorashooyinka dalka.

Tan iyo markii uu soo if-baxay Khilaafka ka taagan doorashooyinka waxaa Wakiilada Beesha Caalamka ay dadaal ugu jireen sidii shir la isugu imaan lahaa, si loo xaliyo is mari waaga taagan, waxaana muuqata in dowladda Federaalka ay wajaheyso cadaadis uga imaanaya Beesha Caalamka oo ay u dambeysay baaqii Safiirka UK u qaabilsan UN-ka oo la kulantay Wasiirka Arrimaha Dibadda u sheegtay in waqtiga gabagabo yahay in la bilaabo doorashada, waxaana ay ugu baaqday in dowladda Federaalka ay raadiso dowlad Goboleedyada lana gaaro doorasho wadar ogol ah.