Maamulka Jubbaland ayaa war rasmi ah ka soo saaray dagaalka culus ee maanta ka dhacay magaalada Beledxaawo ee gobolka Gedo, iyagoo si adag u cambaareeyay weerarka isla markaana eedeyn culus u jeediyay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.

War-saxaafadeedka Jubbaland ayaa lagu sheegay in weerarka lagu qaaday magaalada uu ahaa mid si toos ah loogu fuliyay amar ka yimid Madaxtooyada Qaranka, taasoo maamulka ku tilmaamay mid dhaawacaya dadaallada nabadda ee lagu xasillinayo gobolka.

“Ciidamada Dowladda Federaalka ayaa weerar toos ah ku qaaday magaalada Beledxaawo, waxaana falkaas u aragnaa mid liddi ku ah xasiloonida gobolka iyo wada-hadallada lagu xallin lahaa khilaafka taagan,” ayaa lagu yiri warka Jubbaland.

Maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Jubbaland iyo shacabka deegaanka ay si buuxda isaga difaaceen weerarka, ayna hadda gacanta ku hayaan amniga magaalada Beledxaawo. Waxay ku doodeen in weerarkaasi uu ahaa mid si cad u muujinaya qorshe siyaasadeed oo lagu doonayo in lagu carqaladeeyo maamulka Jubbaland.

Sidoo kale, Jubbaland waxay digniin u dirtay Dowladda Federaalka Soomaaliya, iyagoo sheegay in falalka noocan oo kale ah ay halis gelinayaan nabadda iyo badqabka shacabka ku nool gobolka Gedo.

“Waxaan uga digeynaa dowladda federaalka in ay ka waantoowdo ficillada colaad hurinta ah ee halista ku ah shacabka, waxaana ka go’an in aan difaacno shacabka iyo deegaanada Jubbaland,” ayaa lagu xusay warka.

Dagaalka maanta dhacay ayaa qeyb ka ah xiisadda muddooyinkii dambe ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, gaar ahaan arrimaha maamulka iyo amniga gobolka Gedo.