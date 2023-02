In ka badan 45 kun oo qof oo ku dhimatay dhul-giriirkii dalalka Turkiga iyo Syria

Dowladda Türkiye waxay ballan qaaday Baaritaanka dadka lagu tuhunsan yahay mas’uuliyada Dhismayaasha ku burburay Dhul-gariirka, waxaana horey loo amray in la soo xiro in ka badan 100 Eedeysanayaal oo ay ku jiraan Qandaraaslayaasha.

You may be interested in