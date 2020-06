Guddoomiyaha Gobolka Bari oo si kulul u dhaliilay Farmaajo iyo Kheyre

Guddoomiyaha Gobolka Bari Cabdisamad Yuusuf Maxamed ayaa Maanta ka hadlay Banaanbax la qorsheynayay inuu ka dhacdo Magaalada Boosaaso Xarunta ee Gobolkaas, kaasi oo lagu taageeri lahaa Madaxda ugu sarreeysa dowladda Federaalka.

Guddoomiye Cabdisamad oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in dad aan la aqoonin halka ay ka socdaan ay maalmahaan Boosaaso iyo deegaano ka tirsan Gobolka ka wadeen qorshe banaanbax lagu taageerayo Dowladda Federaalka, hayeeshee waxaa uu sheegay in qorshahaas laga hortegay.

Waxaa uu Guddoomiye Cabdisamad uu dowladda Federaalka ku eedeeyay in Shacabka Gobolka Bari aysan waxba u qaban, isla markaana uu sharci darro yahay in la qabto Banaanbax lagu taageerayo, isaga oo xusay in DFS ay dooneyso in qalalaaso abuurto.

Isaga oo sii hadlaayay Guddoomiyaha ayuu tilmaamay in loo baahan yahay in Bulshada aan been loo sheegin, wuxuuna Carabka ku dhuftay in tallaabo sharci laga qaadi doono dadka doonaya inay abaabulaan Banaanbaxyada.

Dhinaca kale Cabdisamad Yuusuf Maxamed ayaa waxaa uu si kulu u dhaliilay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre, isagoo sheegay in aysan jirin wax mashaariic horumarineed ah oo dalka u qabteen, waa sida uu hadalka u dhigay.

Puntland ayaa maalmo kahor joojisay Banaanbax ballaaran oo la doonayay in lagu qabto Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari, kaasi oo lagu taageeri lahaa Madaxweyne Farmaajo iyo Dowladda Federaalka.