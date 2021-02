Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo dib ugu soo laabtay Muqdisho

Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filisha) ayaa Maanta dib ugu soo labtay Magaalada Muqdisho, kadib Markii uu ka qeyb galay shirka Madaxda ee Magaalada Dhuusamareeb.

Shirkii Madaxda dowladda, kuwa maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ee looga hadlaayay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka ee maalmihii lasoo dhaafay ka socday Dhuusamareeb ayaa waxaa kusoo dhammaaday natiijo la’aan.

Inta uu socday Shirka uu ka qeyb galay Guddoomiyaha Gobolka ayaa aad looga dooday saddex qodob oo la isku haayay, kuwaasi oo kala ah arrinta Gobolka Gedo ee Maamulka Jubbaland, Guddiyada la magacaabay iyo Arrinta Xildhibaanada Gobolada Waqooyi.

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Jubbaland ku eedeeysay in heshiis looga gaari gaarayay Shirkii Madaxda, isla markaana lagu kala tegay Shirkii u socday Madaxda ee uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo.

Dhinaca kale Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa Madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in uusan diyaar u aheyd in xal laga gaaro arrinta Gobolka Gedo, isagoona sheegay, isagoo sheegay in Farmaajo diiday in Jubbaland lagu wareejiyo Maamulka Gobolka Gedo.

Si kastaba Maamulka Gobolka Banaadir ayaa horeyu sheegay inay diyaar garooween natiijada kasoo baxda Shirkii Madaxda dowladda Federaalka, kuwa maamul Goboleedyada iyo Gobolka ee Dhuusamareeb, hayeeshee natiijo la’aan ayuu ku idlaaday.