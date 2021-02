Guddoomiyaha Aqalka sare oo farmaajo u jeediyay eedeymo culus

Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa eedeyn culus u jeediyay Madaxweynaha Xilkiisa Dastuuriga ah dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.

Cabdi Xaashi ayaa Madaxweyne Farmaajo ku eedeyay sharci ku tumasho, waxaana uu tilmaamay in Dastuurka dalka uusan ku dhaqmin, isagoo sheegay in waxyaabaha ay isku khilaafeen ay ugu weyn tahay Dastuurka dalka.

Waxaa uu sheeegay in Madaxweynuhu uu horay u saxiixay guddiyo aan sharci aahyn, sidoo kale waxaa uu tilmaamay in shirarka la qabanayo in aysan aahyn kuwo Soomaaliya xal loogu raadinayo, isagoo sheegay in aan loo dhammeeny.

Dhanka kale Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa ka hadlay guddiga Farsamo ee Dowladdu magacawday kuwaasi oo ka shaqaynaya shirka ay isugu imaanaya Madaxda Dowladda federaalka iyo Dowladaha xubnaha ka ah, waxaana uu sheegay in shirkaasi aysan jirin cid ku matalaysa Somaliland, guddiguna uu yahay mid ka socda Dowladda dowlad Goboleedyada, balse Somaliland ayuu sheegay in mataladdeedii ay meesha ka maqan tahay.

Guddoomiyaha Aqalka sare iyo madaxweyne Farmaajo ayaa khilaafkoodu waxaa uu yahay mid marba mark aka dambeysa sii xoogaysanayay, waxaana xusid mudan in Shirkii dhaaan kam dhacay Dhuusamareeb uu dalbaday in uu ka qayb galo , balse aan loo ogolaan Guddomiyaha.