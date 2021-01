Farmaajo oo lagu eedeeyay in siyaasadda arrimaha dibadda uu u adeegsado dano gaar ah

Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna Musharax Madaxweyne ayaa eed kulul u eedeyyay Dowladda Federaalka, isagoo si gaar ah kaga hadlay qaabka Dowladda Soomaaliya ay u wajahday siyaasadeeda arrimaha dibadda.

Waxaa uu sheegay in Dowladdu ay lumisay waddamo badan oo Saaxiibbo ah, waxaaana uu tilmaamay intaasi uu sabab u yahay Madaxweyne Farmaajo.

“Siyaasaddii arrimaha dibedda dalkeena waxey noqotay mudac uu Madaxweyne Farmaajo cid walba ku mudo. Warqad wiifta ah iyo war degdeg ahna lagu tebiyo. Intii go’aan la soo saarayey ma jirin masdar uu ka soo fulay iyo marjic loo celiyo. Ma jirto meel ay gole wasiirro, gole amni qaran, guddiyo arrimo dibadeed iyo gaashaandhig ee labada aqal ee Baarlamaanka iyo gole wadatashi qaran midkoodna talo ku lahaayeen” ayuu yiri CC Shakuur.

Waxaa intaas uu ku daray in siyasadda arrimaha dibadda ay noqotay mid dano gaar ah loo adeegsado, taasi oo ciddii farmaajo uu rabo uu saaxiib kula noqdo, waxaana uu sheegay in meesha ay ka baxday siyaasaddii ku dhisnayd iskaashiga ee Soomaaliya ay la leheed waddamada dibadda.“Siyaasadda arrimaha dibedda waa in ay dan qaran ku qotontaa, dowladduna waa in ay saaxiib soo kasbataa ama cadaawad soo dhintaa, ma aha in ay subax walba saaxib lumisaa ama cadaw soo kasbataa” waxaa sidaasi yiri Musharrax madaxweyne CC Shakuur