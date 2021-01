Faah Faahin:- Nin isku dal dalay Gobolka Galgaduud

Wararka aan ka helayno Deegaanka Balli-Cad ee Hoostaga Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamul Goboleedka Galmudug ayaa ku warramaya in Caawa Nin ka mid ah dadka degaankaasi uu is dal-dalay.

Wararku waxaa ay sheegayaan in Ninkaas oo 50 sano jir ahaa uu isku dal dalay Deegaanka balli-cad ee Gobalka Galgaduud oo hoostaga Magaalada Dhuusamareeb, waxaana kasoo baxaya warar kala duwan oo ku aaddan sababaha Marxuumkaasi isku dilay.

Marxuumka ayaa lagu magacaabaa Cabdi faarax Xasan Guureey, Waxaana la sheegay in uu xarig qoorta iskaga xiray geedna iska soo laalaadiyay Waxaana ninka is dal dalay hayay xanuun dhanka maskaxda ah oo mararka qaar qaban jiray arinkaas oo loo badinayo sababta keentay in uu is dilo.

Dadka degaanka ayay arrintaasi la yaab ku noqotay, waxaana ay sheegeen in aysan wali horay uga dhicin degaanka arrin taa la mid ah.