Dowladda Soomaaliya oo Qaadkii fasaxday iyo shuruudo la dul dhigay

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u fasaxday khaadka lasoo gali jiray dalka, waxaana ay shaacisay shuruudo looga baahan yahay ganacstada Qaadka soo degsada.

Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo shir jiraa’id qabtay ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya Ganacsatadu ay Qaadka ay soo degsan karaan, waxaana intaas uu ku daray in Ganacsatada looga baahan yahay in ay maraan waddo sax ah, isagoo ganacsatada uu ugu baaqay in ay sifo sharci ah dalka kusoo galiyaan Qaadka “Waxaa cadeynayaa in Qaadka uusan cidna u xirneen oo meel walba oo dalka laga soo galin karo haddii waddo sharci ah loo soo maro”ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle.

Waxaa uu sheegay Wasiir Bayle in aan la aqbali doonin in dalka uu soo galo Qaad aan la canshuurin, isagoo dadka ka ganacsada uga digay in ay dalka soo galiyaan qaad aan la canshuurin, waxaana intaas ku daray in dalka meel kasta laga soo dajin karo.

Horay dowladda Soomaaliya ayaa u joojisay Qaadka, iyadoo arrintaasi ay la xariirtay xirirka Dowladdaha Kenya iyo Soomaaliya oo xumaaday, waxaa sidoo kale xusid mudan in Dowladda Soomaaliya ay goob fagaare ah ku gubtay Boqolaal Jawaanno jaad ah oo dilka si sharci darro ah lagu soo galiyay.