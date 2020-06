Dowladda Somalia oo war kasoo saartay guushii Kenya ay ka gaartay Jabuuti

Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawod ayaa ka hadlay guushii dowladda Kenya ay ka gaartay Jabuuti oo ay kuwada tartameen Kursiga aan joogtada aheyn ee golaha ammaanka ee QM.

Doorashadii koowaad ayaa labada dowladood ay isku mari waayeen hase’ahaatee sida sharciga ah waa lagu celiyay maadaama midkoodna uu heli waayay codadkii ay u baahnaayeen,waxaana codeyntii ku celiska aheyd ku guuleystay Kenya.

Qoraal kooban oo lagu daabacay Twitter-ka wasiirka arrimahadibadda Soomaaliya ayaa hambalyo loogu diray Kenya waxaana uu sheegay in Somaliya ay ku kalsoontahay in Kenya ay ka shaqeyn doonto danaha gobolka.

On behalf of the Gov’t and People of 🇸🇴, I wish to extend my sincere congratulations to #Kenya for getting elected as non permanent member of the #UNSC. We are confident 🇰🇪 would best represent our region’s interest.

— Amb. Ahmed Awad (@MinisterMOFA) June 18, 2020