Dadkii ugu badnaa oo Dal ugu dhintay nuucyo cusub oo COVID-19 ah

Dalka Hindiya ayaa laga dayrinaya xaalada xanuunka Covid-19 waxaana la soo warinaya in ka badan 200,000 oo qof in ay ku dhinteen xanuunka iyadoo ay aad u sii kordheyso nuucyo cusub oo aan wali la garaneyn kana bilaawaday magaalooyinka iyo degaanada foog ee Miyiga waxaan la sheegaya in daryeelka caafimaadka u qarka u saran yahay in la waayo.

Wasaaradda caafimaadka ayaa soo warisay in ay u dhinteen xanuunka Covid-19 dad gaaraya 3,293 COVID-19 24-kii saac ee la soo dhaafay, taas oo keeneysa wadarta dhimashada Hindiya ilaa 201,187, maaddaama waddanka labaad ee adduunka ugu dadka badan uu yahay dalka Hindiya.

Sidoo kale waxaa la sheegaya in 362,757 oo qof in laga helay cudur cusub oo la sheegay in u qayb ka yahay Covid-19 kaas oo kor u qaaday tirade guud ee xanuunka dalka Hindiya oo gaaraysa 17.9 milyan.

Hindiya ayaa hatan safka hore kagag jirta wadamada qatarta ugu jira Covid-19 iyadoo ay ka soo kabanayaan dalalka Mareykanka, Brazil iyo Mexico.

Magaalada caasimada ah New Delhi ayaa lagu soo rogay xayirad taa oo looga goleeyahay sidii loo xakamayn lahaa faafitanka xanuunka sidoo kale qaar ka mid ah gobolada dalka Hindiya ayaa dhaqaan galaiyay xayiradah lagu soo rogay oo ay ka mid yihiin gobolada koonfurta Maharashtra iyo Karnataka.

Dadka ayaa qaadanaya tallaal ka hortaga xanuunka Covid-19 maalinta Sabtiga ee nagu soo aadan si ay dadku uga badbaadan xanuunka oo si aad ah ugu faafaya gudaha dalka.