Dukumenti ay Wakaallada Wararka Faransiiska ee AFP aragtay shalay oo Jimco ahayd ayaa waxay Dowladda Ciraaq ku dalbatay in la xiro Xafiiska QM ee Hawlgalka Taageerada dalkaasi ee ( The United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI).

Qoraal Khaas ah oo uu RW Maxamed Shiyaac Al-Suudaani u diray Golaha Ammaanka ee QM ayuu ku xusay in Hawlaha Xafiiska QM ee UNAMI la xiri doono bisha December 31-da ee sanadka soo socda ee 2025-ka.

Ra’isul-wasaaraha waxa uu xusay inay Xukuumadihii soo maray dalkiisa ay horumar ka gaareen sidii looga maarmi lahaa Hawlgalka QM ee Xafiiska UNAMI oo ay Golaha Ammaanka ee QM asaaseen sanadkii 2003-dii, kadib, codsi uga yimid Dowladda dalkaasi.

Si kastaba, Codsiga RW Iraq ee xiritaanka Xafiiska Hawlgalka QM ee UNAMI waxa uu ku soo beegmay iyadoo ay xubnaha Golaha Ammaanka ay isbuucan Kulan Khaas ah kaga doodi doonaan Cusbooneysiinta Xilli-Hawleedka Hawlgalka UNAMI oo muddadiisu ku ekaan doonto dhamaadka bishan May.

Golaha Ammaanka ee QM waxay Cusbooneysiintii u dambeysay ee Hawlgalkaasi ee bishii May ee sanadkii 2023-kii waxay Xoghayaha Guud ee QM ka codsadeen in la bilaabo Dib-u-eegis Istaraatiijiyadeed oo ku aadan Mustaqbalka Xafiiska QM ee Taageerada Ciraaq ee UNAMI.