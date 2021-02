Ciidamo uu hoggaminayo Gen. Indha-cadde oo caawa  la wareegay Daljirka Daahsoon

Ciidamo uu hoggaminayo Gen. Indha-cadde ayaa caawa la wareegay aagga Taallada Daljirka Daahsoon oo la filayo in maalinimada berri ah uu ka dhaco bannaanbax ballaaran oo ay hoggaaminayaan Midowga Musharixiinta.

Gen. Indhacadde oo wareysi siiyay Dalsan TV ayaa sheegay in u jeedkiisu uu yahay sugidda ammaanka dadka bannaanbaxaya, waxaana intaa uu ku daray in aysan jirin cid si gaar ah ugu wakiilatay in uu la weego ammaanka Daljirka.

Waxaa uu sheegay in dalku yahay Dowlad la’aan, Madaxweyne Framaajo na uu xilku ka dhacay haddana uu kursiga Madaxweynanimo uu qalad ugu fadhiyo, isagoo intaa ku daray in Madaxweynuhu uu sifo aan sharci ahayn uu ku jooga Madaxtooyada dalka.

Waxaaa sidoo kale uu sheegay in ay Ciidankiisu wadan baaritaanno ay ka sameynayaan aagga Daljirka oo uu sheegay in Ciidamadiisu ay si gaar ah ula wareegeen ammaankkeda, iyadoo berri la filayo in Taallada Daljirka Daahsoon uu ka dhaco bannaanbax ay hoggaaminayaan Musharixiinta Mucaaradka ah.