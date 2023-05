Ciidamo gudaha u galay Safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan

Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya boob la sheegay in loo gaystay Safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, waxaaana lasoo sheegayaa in Ciidamo aad u hubaysan ay gudaha u galeen Safaaradda.Ciidamada Milariga Suudaan ayaa sheegay in ciidamada Birmadka degdegga ah ay bililiqaysteen safaaradda Soomaalida ee Magaalada Khartoum ee Caasimadda dalkaasi.

Dhanka kalena Madaxa Golaha Milliteriga ee haya Talada dalka Sudan, Jeneral C/Fataax Al-Burhan ayaa soo saaray Awaamiir lagu xanibayo Lacagaha Mushaaraadka ee ay Ciiddanka u Tababaran sida Milliteriga ee (RSF)

Mushaar Joojintaasi waxaa kaloo qeyb ka ah Shirkadaha Xiriirka Shaqo la leh Ciiddanka Gurmadka Degdega ee RSF.

