Mareykanka ayaa sheegaya in ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Israa’iil ay ka dambeeyeen weerar lagu hoobtay oo lagu qaaday goob ciidan oo ku taalla dalka Suuriya Axaddii. Israa’iil ayaan ka hadlin wararkaas, waxayna sheegeen in warshad gantaallada dhulka hoostiisa ah oo ay Iran leedahay ay ku burburtay weerarka.Kumaandooska Israa’iil ayaa la sheegay in ay ka soo degeen diyaarado helicopter ah si ay u fuliyaan weerarka ka dhacay magaalada Masyaf oo u dhow xeebta Mediterranean-ka Suuriya.