CC Shakuur “Farmaajo waxaa uu noqday Madaxweynihii ugu horreeyey ee jebiya Dastuurka”

Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa u buuxsantay muddo 30 cisho oo aanu soo magacaabin Ra’iisul Wasaare, tan iyo markii kalsoonidii lagala noqday Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre 25-kii bishii hore ee July.

Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa ka hadlay soo magacaabista la’aanta Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee dalka, isagoona eedeeyn u jeediyay Madaxweynaha.

Qoraal uu soo saaray C/raxmaan C/Shakuur ayaa waxaa uu ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee jebiya soo jireenkii dastuuriga ahaa, isla markaana uu ku tuntay Dastuurka KMG ah ee dalka.

Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa Madaxweyne Farmaajo ugu baaqay inuu ilaaliyo Dastuurka, uuna soo Magacaabo Ra’iisul Wasaare Cusub, si loo dardar-geliyo Arrimaha Doorashada dalka ka dhacaya, loogana baxo xilliga kala guurka ah.

“Dastuurka qodobbadiisa kuwana waa qoran yihiin, kuwa waa curfi iyo soo jireen. Tusaale ahaan, awood qaybsiga 4.5 ma aha qodob dastuuri ah oo qoran. Madaxweyne Farmaajo in uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey ee jebiya soo jireenkii dastuuriga ahaa, waxey xoojineysaa dhaqankiisii dastuur ku tumashada ahaa. Waxey kaloo tilmaam ka bixineysaa ninkii 30 beri ixtiraami waayey, in aan laga sugaynin in uu aqbalo in 4-tii sano ka dhammaatay. Ninka aan dastuur ixtiraamaynin maxaa lagu aaminayaa in uu dhowro? Madaxweyne dastuurka ilaali oo magacow raysalwasaare dalka ka bixiya xilliga kala guurka” ayuu yiri CC Shakuur.

Madaxweyne Farmaajo ayaa noqday Madaxweynihii u horreeyay taariikhda oo aan muddo 31 cisho Ra’iisul Wasaare ku soo magacaabin, illaa iyo 1960 iyo dowladihii isaga kala dambeeyay burburkii kaddib waxaa dhaqan siyaasadeed u aheyd in Ra’iisul Wasaaraha lagu soo magacaabo muddo 30 cisho gudahood.