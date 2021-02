C/raxmaan C/Shakuur “Waxaan rajeyhaa in Puntland ay fahmi karto fitnada Farmaajo”

Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah Musharax u taagan xilka Madaxweynaha ayaa ka hadlay Shirka uu Madaxweyne Farmaajo isugu yeeray Madaxda dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ee ka dhici doona Magaalada Garoowe.

C/raxmaan C/Shakuur oo Qoraal soo saaray ayuu ku sheegay in Shirka uu ku baaqay Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo uu ku doonayo inuu ku moodo Shirkii ay yeesheen Golaha Ammaanka ee QM ee looga hadlay xaaladda dalka.

Waxaa uu sheegay Musharax C/raxmaan C/Shakuur in Farmaajo uu Shirkaas ku doonayo inuu isaga hor keeno maamulada deriska ah ee Puntland iyo Galmudug, isla markaana uu tusiyo inuu weli Madaxweyne yahay, waa sida yiri.

“Shirka uu Madaxweynihii hore Farmaajo soo tuuray, koox ka mid ah beesha caalamkana la wadaan wuxuu ku doonayaa:- 1- In uu ku moodo Shirka maanta Golaha Amaanka ee Soomaaliya looga hadlayo. 2- In uu Galmudug iyo Puntland iska hor keeno 3- In uu tusiyo in uu weli madaxweyne yahay, Waxaanse rajaynayaa in Puntland ay fahmi karto fitnada Farmaajo, diktatoor dhacayna fursad siin doonin. ” ayuu ku yiri Qoraalkiisa C/raxmaan C/Shakuur.

Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay mar kale Shir isugu yeeray Madaxda dowladda, kuwa maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, xili uu dhawaan fashilmay Shir Madaxda ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug, waxaana Shirka uu furmi doonaa 15-ka bishaan Febraayo.