Burcad hubeysan oo Doon ka afduubatay xeebaha Puntland & Booliska oo ka hadlay

Doon kaluumaysi oo Iran laga leeyahay, taasoo masuul ay ka ahayeen ganacsato Soomaali ah ayaa toddobaadkan laga af duubtay xeebaha degmada Eyl ee gobolka Nugaal ee dowlad Goboleedka Puntland.

Doontan oo ay afduubteen kooxo hubeysan oo sida la tilmaamay burcad badeed ahaa ayaa waxaa saarnaa shaqaale u dhashay Iran iyo nin Soomaali ah oo waardiye ka ahaa doonta laga afduubtay Badda.

Bashiir Siciid Cismaan oo ka mid ah wakiillada doonidaas ayaa sheegay in ay la xiriireen kooxda afduubatayay, kadibna ay weydiisteen dhaqaale dhan afar boqol oo kun dollar, si ay u siidaayaan doonta iyo shaqalaha saaran.

Dhinaca kale, taliyaha ciidanka booliiska Puntland, gaashaanle sare Muumin Cabdi Shire ayaa sheegay in hay’adaha amnigu ay ku howlan yihiin sidii loosii dayn lahaa doonta la afduubtay, isagoo sheegay in kooxda ay afduubatay ay la aadeen bariga fog ee badda.

Taliyuhu wuxuu sheegay in ay ku amreen wakiillada doonta in aysan bixin karin madax furasho. Wuxuu sheegay in ay ka go’an tahay in lasoo qabtay afduubayaasha si sharciga loo horkeeno.

