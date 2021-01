Bajaajleyda Magaalada Qardho oo bannaanbax sameeyay iyo sababta

Magaalada Qardho ee Gobolka Bari ayaa waxaa Saaka ka dhacay Bannaan-bax ballaaran oo ay dhigayaan Bajaajleyda ku nool magaaladaasi, waxaana ay ka cabanayaan Lacagaha Shilin Soomaaliga oo laga diiday magaalada.

Waddooyinka iyo Suuqyada waa weyn ee magaalada Qardho ayay xirteen Wadayaasha kaxeeya Mootada loo yaqaanno Bajaajta, waxaana la arkayay Waddooyinka oo isku cakirmay iyo Wadayaasha mootooyinka oo ka cabanaya diidmada la diiday lacagaha Shilinka Soomaaliga.

Qaar ka mid ah Wadayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in arrintaani ay dhibaato weyn ku tahay Sahqadooda, waxaana ay sheeegeen in laga diiday in laga qaato Lacagta Shilin Soomaaliga, waxaana ay intaa ku dareen in dadka macaamiishooda ah ay siinayaan lacagta Shilin Soomaaliga, balse marka ay tagaan Kaalimaha Shidaalka loo sheegayo in aan laga qabanaynin Lacagtta Shilin Soomaaliga, waxaana shaqeynaa oo kaliya Doollar.

Waxaa ay eed kulu u jeediyeen Madaxada Sare ee Maamulka Puntland, iyagoo sheegay in aysan waxba ka qabanaynin dhibaaatda soo noq-noqtay eek a taagan magaalooyinka waa weyn ee Punland.