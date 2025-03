Kismaayo, Soomaaliya – Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ayaa war-saxaafadeed rasmi ah kasoo saaray dagaallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda qeybo ka mid ah gobollada dalka, gaar ahaan deegaanada maamulka Hirshabeelle.

Warsaxaafadeedka kasoo baxay Madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu xusay in maamulka Jubbaland uu si buuxda u taageerayo howlgallada ka socda Hirshabeelle, kuwaas oo loogu talagalay in lagu cirib tiro kooxda Al-Shabaab oo muddooyinkii dambe ku xoogganaa qaybo ka mid ah gobolladaas.

Madaxweynaha Jubbaland ayaa ugu baaqay dhammaan hay’adaha amniga, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kale in ay si wadajir ah uga shaqeeyaan xoreynta dhulka ay wali ku sugan yihiin Al-Shabaab. Wuxuu hoosta ka xarriiqay in midnimada iyo isku duubnida ay lagama maarmaan u tahay guusha dagaalka lagula jiro kooxdaas.

Axmed Madoobe ayaa sidoo kale xusay in khilaafyada siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay fursad u abuurayaan Al-Shabaab, isagoo ugu baaqay madaxda Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan xal u helidda arrimaha siyaasadeed ee taagan. Wuxuu carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay wada-tashi qaran iyo in la xoojiyo iskaashiga dhinacyada kala duwan si loo xaqiijiyo amniga iyo xasilloonida dalka.

Madaxweynaha ayaa sheegay in Jubbaland ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, islamarkaana ay ka go’an tahay inay kaalin weyn ka qaadato dadaallada lagu wiiqayo kooxda argagixisada ah.

Hadalkan ayaa imaanaya xilli dagaallo culus ay ka socdaan deegaanada maamulka Hirshabeelle, halkaas oo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, kuwa deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah ay wadaan hawlgallo ballaaran oo lagu baacsanayo Al-Shabaab.

Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ugu dambeyn ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan dadaallada socda ee lagu xoreynayo dalka, isagoo carrabka ku adkeeyay in midnimadu ay tahay hubka ugu weyn ee lagula dagaalami karo kooxaha argagixisada ah.