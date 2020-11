Abiy Axmed oo ku dhawaaqay dagaalkii ugu xoogganaa ee lagu qaadayo TPLF

Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ayaa dhawaaqay in dagaalkii ugu adkaa ee lagu soo Afjarayo TPLF, waxaana uu sheegay in uu dhammaaday waqtigii loo qabtay kooxda ee ahaa in ay si nabad galyo ah isku soo dhiibaan.

“waa dhamaaday Wakhtigii aan uqabanay in ay si nabad ah iskusoo dhiibaan kooxda TPLF, Kuwii badnaa ee isasoo dhiibay way ku mahadsanyihiin go,aanka saxda ah ee ay qaateen, Waxaa ciidanka Amar kusiinay in ay bilaabaan hawlgalka lagusoo Afjarayo gooxda gabalkeedu dhacay” ayuu yiri Aby Axmed Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Aby Ahmed.

Sidoo kale waxaa uu sheegay in si fudud ay kusoo afjari doonaan kooxda dagaalka xooggan kula jirta Dowladda, waxaana uu intaas ku daray in shacabka magaalada Maqale looga baahanyahy in ay guryahooda ku sugnadaan aysan dagaalka kasoo qayb galin, isagoo kooxda TPLF ku eedeeyay in ay shacabka qabsayaan oo ay doonayaan in ay Furimaha hore keenaan.

“Waxaan aaminsanahay in aan sida ugu khasaaraha yar kusoo afjari karno hawshan, Shacabka magaalada Maqale waxaan ugu baaqaynaa in ay guryahooda ku ekaadaan taxadar dheeri ahna muujiyaan“ ayuu yiri Rw Aby Ahmed oo sii hadlayay.

Dagaalka Itoobiya ayaa hadda u muuqda mid galaya marxalad aad u adag, waxaana hadda ay dowladdu waddo dagaalkii ugu adkaa ee lagu soo afjarayo TPLF